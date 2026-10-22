Происшествия

Массовое ДТП парализовало трассу в Кузбассе – движение ограничили

На трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе временно ограничили движение после столкновения пяти автомобилей.

На трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе временно ограничили движение в связи с ликвидацией последствий ДТП.

По предварительным данным, авария произошла на 324-м километре автодороги.

– На этом участке столкнулись 5 автомобилей, в результате ДТП был травмирован один из автомобилистов. На месте происшествия работают оперативные службы, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Для регулирования движения выставили дополнительные экипажи ДПС. Автомобилистов направляют в объезд аварийного участка по дороге "Кемерово – Анжеро-Судженск".

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок.

Как уточнили позже в ГИБДД, движение возобновили в реверсивном режиме.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасские дороги стали невероятно опасными из-за снега.

Фото: VSЕ42.RU
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