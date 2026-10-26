Три машины жестко столкнулись на трассе под Кемеровом – семь человек пострадали

Массовое ДТП произошло вчера, 25 октября, около 19:10. В Кемеровском муниципальном округе на 33-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе трое детей.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС, бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

– Сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу стабилизировали транспортные средства, произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей, оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, – сообщает МЧС Кузбасса.

Для проведения аварийно-спасательных работ от МЧС привлекли четыре человека личного состава и одну единицу техники.

Обстоятельства аварии и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что на трассе в Кузбассе столкнулись два бензовоза. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.