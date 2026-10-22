Пять машин попали в страшное ДТП – что сейчас происходит на трассе в Кузбассе

Массовая авария произошла сегодня, 22 октября, на 324-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе. По предварительным данным, столкнулись пять машин, в результате чего пострадал один из автомобилистов.

После ДТП движение на участке временно ограничили, а водителей направляли в объезд по дороге "Кемерово – Анжеро-Судженск". На месте работали оперативные службы и дополнительные экипажи ДПС.

Сейчас все ограничения сняли.

– Движение восстановлено в полном объёме, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Напомним, редакция VSE42.RU сообщала о том, что кузбасские дороги стали невероятно опасными из-за снега. Синоптики предупредили, что в конце недели в регион придут морозы до – 13 и гололедица.