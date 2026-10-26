Вздутие и боль в животе: кому стоит ограничить тыкву в рацион

Осенью тыква становится популярным ингредиентом на ростовских кухнях – из нее готовят супы, каши, запеканки и десерты. Но считать этот продукт обязательным для всех не стоит: реакция на пищу зависит от индивидуальной переносимости, размера порции и общего состояния организма.

– Тыква не относится к продуктам, которые сами по себе опасны для большинства людей. Но это не означает, что ее нужно есть без ограничений. Если после блюда из тыквы появляются вздутие, боль в животе, послабление стула или другие неприятные ощущения, стоит обратить внимание на размер порции и способ приготовления, – пояснила диетолог Анастасия Кривошей в беседе с RostovGazeta.

При этом не стоит автоматически винить тыкву в любых проблемах с пищеварением. На самочувствие могут влиять и другие ингредиенты блюда – например, сливки, молоко, большое количество масла или подсластителей. Если неприятные симптомы повторяются, врач поможет разобраться в причинах, а не самостоятельный диагноз.

Осторожнее относиться к тыкве диетолог советует людям с сахарным диабетом. Запрещать ее полностью не нужно, но важно учитывать количество продукта, способ приготовления и состав блюда. Например, тыквенное пюре с сахаром или большим количеством меда усваивается иначе, чем запеченная тыква без добавок.

Также специалист отмечает: исключать тыкву из меню только из-за неприятных ощущений у кого-то другого не имеет смысла. Но и заставлять себя есть ее ради витаминов не нужно – при непереносимости овощ можно заменить другими. Рацион не должен строиться вокруг одного ингредиента.

Кроме того, не стоит воспринимать тыкву как лекарство от запоров или других болезней. Пищевые волокна и бета-каротин полезны, но они не заменяют назначенную терапию и полноценное питание.