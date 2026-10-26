В Кузбассе экстренно сравняли с землёй здание – где и зачем

В Юрге на улице Ленинградской снесли опасную заброшку, сообщает в понедельник областная прокуратура.

– Данный объект представлял угрозу, в том числе для несовершеннолетних, которые могли беспрепятственно проникнуть в него и получить травму, – сказали в надзорном органе.

Муниципалитет уже давно признал двухэтажный дом аварийным и подлежащим сносу, но при этом не перекрыл вход, не выставил ограждение, а снос планировал непонятно когда.

Прокурор направил мэру Юрги требование немедленно разобраться с убийственной заброшкой. В результате вокруг здания сначала поставили забор, а потом привлечённый подрядчик демонтировал объект.