На расчистку Кузбасса брошены 923 рабочих и 547 машин: куда звонить, если всё замело

Кузбасс разгребают от снега. Как сообщает Министерство жилищного комплекса и дорожного комплекса Кузбасса, с утра на расчистку и обработку дорог вышли 923 рабочих и 547 единиц техники.

В парке – комбинированные дорожные машины, плужно-щёточные очистители, шнекороторные снегоочистители, а также фронтальные погрузчики и самосвалы.

Работа кипит на проезжих частях, тротуарах и пешеходных переходах в муниципалитетах, а ещё на трассах региона. Где-то снимают снег механически, где-то обрабатывают покрытие против гололёда – чтобы движение оставалось безопасным.

В ведомстве напомнили, куда обращаться. По очистке автомобильных дорог – в единую диспетчерскую службу своего города. По уборке снега на дорогах межмуниципального и регионального значения – в Дирекцию автомобильных дорог Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-81-83. А если снег не убрали во дворе – в свою управляющую компанию.