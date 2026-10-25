Общество

На расчистку Кузбасса брошены 923 рабочих и 547 машин: куда звонить, если всё замело

Снегопады заставили дорожников Кузбасса вывести на улицы сотни машин и рабочих. Что происходит на дорогах – и куда жаловаться, если уборка хромает.

Кузбасс разгребают от снега. Как сообщает Министерство жилищного комплекса и дорожного комплекса Кузбасса, с утра на расчистку и обработку дорог вышли 923 рабочих и 547 единиц техники.

В парке – комбинированные дорожные машины, плужно-щёточные очистители, шнекороторные снегоочистители, а также фронтальные погрузчики и самосвалы.

Работа кипит на проезжих частях, тротуарах и пешеходных переходах в муниципалитетах, а ещё на трассах региона. Где-то снимают снег механически, где-то обрабатывают покрытие против гололёда – чтобы движение оставалось безопасным.

В ведомстве напомнили, куда обращаться. По очистке автомобильных дорог – в единую диспетчерскую службу своего города. По уборке снега на дорогах межмуниципального и регионального значения – в Дирекцию автомобильных дорог Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-81-83. А если снег не убрали во дворе – в свою управляющую компанию.

Фото: Министерство ЖК и ДК Кузбасса
Автор: Анисия Шокель
 дирекция автомобильных дорог  дорожные службы  ЖКХ  Кемерово  Кузбасс  муниципалитеты  Новости кемерово  новости кузбасса  противогололёдная обработка  снег  снегоуборка  снегоуборочная техника  трассы  тротуары  управляющая компания  фото Облако тегов