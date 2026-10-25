Забытые вещи из СССР оказались золотом: за что коллекционеры платят десятки тысяч

У многих кузбассовцев на антресолях пылятся вещи из прошлого, которые кажутся просто хламом. Но за некоторые из них коллекционеры готовы выложить серьёзные деньги.
Прежде чем нести старые вещи на свалку, стоит хорошенько присмотреться. То, что кажется обычным хламом из СССР, сегодня может уйти за серьёзные деньги. Коллекционеры и любители ретротехники готовы раскошелиться – иногда речь идёт о десятках и даже сотнях тысяч рублей. Вот пять категорий советских вещей, за которыми охотятся покупатели.
Начнём с катушечных магнитофонов. Особый интерес у ценителей вызывают аппараты высшего класса. К примеру, за исправный "Олимп-005С" в хорошем состоянии сегодня дают от 30 до 70 тысяч рублей. А если сохранились заводские пломбы, родная коробка и паспорт – цена взлетает в разы.
Дальше – механические часы. Легендарные "Полёт", "Ракета", "Восток" и карманные "Молния" давно стали объектом коллекционирования. Настоящую ценность представляют редкие модификации, необычные циферблаты и, конечно, золотые корпуса. За такие экземпляры знатоки готовы отдавать десятки тысяч рублей.
Советские фотоаппараты тоже в цене. Камеры "ФЭД", "Зоркий", "Киев" и некоторые редкие версии "Зенита" покупают не только ради ностальгии по плёночной фотографии. Коллекционеры охотятся за ранними выпусками и качественной оптикой. Важный нюанс: любые следы неумелого ремонта или мутные линзы моментально обнуляют коллекционную стоимость аппарата.
Ламповые радиоприёмники – отдельная история. Помните эти массивные деревянные корпуса с красивой подсвеченной шкалой? Некоторые культовые модели сегодня оцениваются как дорогая современная техника. К примеру, за идеально сохранившийся "Звезда-54" продавцы просят более 100 тысяч рублей. Правда, финальная цена всегда зависит от готовности покупателя платить такую сумму.
И неожиданный пункт – измерительные приборы. Советские осциллографы, частотомеры и генераторы сигналов пользуются большим спросом у современных радиолюбителей и мастеров, которые восстанавливают раритетную электронику. Например, рабочий осциллограф С1-72 или С1-112А может принести владельцу неплохие деньги.
Главный парадокс ретрорынка в том, что две внешне одинаковые вещи могут стоить совершенно по-разному. На итоговую цену влияет многое: полная исправность, оригинальность каждой детали, отсутствие царапин и, что самое главное, комплектность. Наличие родной инструкции, чека и коробки порой ценится выше самого устройства.
Так что самое время заглянуть на антресоли – возможно, прямо сейчас там пылится ваш неожиданный капитал, пишет PROKUZBASS.RU.