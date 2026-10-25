Забытые вещи из СССР оказались золотом: за что коллекционеры платят десятки тысяч

Прежде чем нести старые вещи на свалку, стоит хорошенько присмотреться. То, что кажется обычным хламом из СССР, сегодня может уйти за серьёзные деньги. Коллекционеры и любители ретротехники готовы раскошелиться – иногда речь идёт о десятках и даже сотнях тысяч рублей. Вот пять категорий советских вещей, за которыми охотятся покупатели.

Начнём с катушечных магнитофонов. Особый интерес у ценителей вызывают аппараты высшего класса. К примеру, за исправный "Олимп-005С" в хорошем состоянии сегодня дают от 30 до 70 тысяч рублей. А если сохранились заводские пломбы, родная коробка и паспорт – цена взлетает в разы.

Дальше – механические часы. Легендарные "Полёт", "Ракета", "Восток" и карманные "Молния" давно стали объектом коллекционирования. Настоящую ценность представляют редкие модификации, необычные циферблаты и, конечно, золотые корпуса. За такие экземпляры знатоки готовы отдавать десятки тысяч рублей.

Советские фотоаппараты тоже в цене. Камеры "ФЭД", "Зоркий", "Киев" и некоторые редкие версии "Зенита" покупают не только ради ностальгии по плёночной фотографии. Коллекционеры охотятся за ранними выпусками и качественной оптикой. Важный нюанс: любые следы неумелого ремонта или мутные линзы моментально обнуляют коллекционную стоимость аппарата.

Ламповые радиоприёмники – отдельная история. Помните эти массивные деревянные корпуса с красивой подсвеченной шкалой? Некоторые культовые модели сегодня оцениваются как дорогая современная техника. К примеру, за идеально сохранившийся "Звезда-54" продавцы просят более 100 тысяч рублей. Правда, финальная цена всегда зависит от готовности покупателя платить такую сумму.

И неожиданный пункт – измерительные приборы. Советские осциллографы, частотомеры и генераторы сигналов пользуются большим спросом у современных радиолюбителей и мастеров, которые восстанавливают раритетную электронику. Например, рабочий осциллограф С1-72 или С1-112А может принести владельцу неплохие деньги.

Главный парадокс ретрорынка в том, что две внешне одинаковые вещи могут стоить совершенно по-разному. На итоговую цену влияет многое: полная исправность, оригинальность каждой детали, отсутствие царапин и, что самое главное, комплектность. Наличие родной инструкции, чека и коробки порой ценится выше самого устройства.

Так что самое время заглянуть на антресоли – возможно, прямо сейчас там пылится ваш неожиданный капитал, пишет PROKUZBASS.RU.