Родня чиновников и липовые контракты: округ Кузбасса оказался в центре разбирательств

Тяжинский округ стал первым в Кузбассе по числу дел о мошенничестве. По данным системы "Правосудие", с января 2025 года в местный суд поступило 28 таких дел – и часть из них связана с махинациями вокруг социальных контрактов.

Выяснилось, что в некоторых эпизодах замешаны сотрудники соцзащиты и родственники чиновников. В ходе следствия всплывали случаи, когда контракты оформляли на знакомых и близких, а отчётность подделывали.

Стандартная выплата по соцконтракту – 350 тысяч рублей. Если прикинуть по 28 эпизодам, общая сумма может перевалить за 9,8 млн рублей. Правда, точный ущерб ещё предстоит посчитать по каждому делу отдельно.