Забота о пенсионерке обернулась уголовкой для женщины из Кузбасса: подробности

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в краже денег с банковской карты пожилой женщины. Как сообщает полиция Кузбасса, 36-летней женщине вменяют ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".

В июне этого года в дежурную часть отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" обратилась 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что с её банковской карты похитили около 12 000 рублей.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали похитительницу. Она стала фигуранткой уголовного дела, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Выяснилось, что дочь пенсионерки попросила обвиняемую помочь в уходе за пожилой матерью, которая перенесла заболевание. Женщина согласилась помогать по хозяйству. Под предлогом оплаты коммунальных услуг она получила доступ к банковским счетам подопечной и установила на свой мобильный телефон банковское приложение. Вот только деньги пенсионерки она стала тратить на личные покупки и погашение долгов.

В ведомстве отметили, что уголовное дело направили в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание – 6 лет лишения свободы.