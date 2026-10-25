КСП Кемерова осталась без главы: горсовет принял решение досрочно прекратить полномочия

В Кемерове уходит глава контрольно-счётной палаты города. Наталья Кондратьева покидает пост по собственному желанию – полномочия прекращают с 30 октября 2026 года. Такое решение приняли депутаты горсовета на втором внеочередном заседании.

Поводом стало личное заявление Кондратьевой об отставке. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий досрочно – в соответствии с Регламентом горсовета.

– Опубликовать настоящее решение в сетевом издании "Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово", – сказано в документе.

Контроль за исполнением возложили на председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов Олега Самодумова.