Общество

КСП Кемерова осталась без главы: горсовет принял решение досрочно прекратить полномочия

Кемеровский горсовет народных депутатов собрался на второе внеочередное заседание. Поводом стало заявление от главы КСП.

В Кемерове уходит глава контрольно-счётной палаты города. Наталья Кондратьева покидает пост по собственному желанию – полномочия прекращают с 30 октября 2026 года. Такое решение приняли депутаты горсовета на втором внеочередном заседании.

Поводом стало личное заявление Кондратьевой об отставке. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий досрочно – в соответствии с Регламентом горсовета.

– Опубликовать настоящее решение в сетевом издании "Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово", – сказано в документе.

Контроль за исполнением возложили на председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов Олега Самодумова.

Фото: VSE42.Ru
Автор: Анисия Шокель
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