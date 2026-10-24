Общество

Тонны овощей из Казахстана окажутся на полках кузбасских магазинов

В Кузбасс привезли десятки тонн овощей из Казахстана. Специалисты провели проверку.

За два дня в Кемерово из Казахстана поступило 107,5 тонны свежих овощей. Ассортимент составили 47,5 тонны лука репчатого, 44 тонны капусты и 16 тонн томатов.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Западно-Сибирском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

– В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию, – говорится в сообщении.

Таким образом, все проверенные партии овощей признаны безопасными и допущены к продаже.

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора
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