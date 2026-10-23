Кузбассовцам отключат ТВ и радио – подробности

В четырех населенных пунктах Кузбасса временно отключат радио и ТВ. С 26 по 29 октября там проведут профилактические работы на станциях цифрового вещания. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Первым ограничения затронут село Титово в Промышленновском округе. В понедельник, 26 октября, с 11:00 до 17:00 там приостановят вещание каналов из пакетов "РТРС-1" и "РТРС-2".

Во вторник, 27 октября, в те же часы перебои ожидаются в селе Тарасово Промышленновского округа.

В среду, 28 октября, профилактические работы пройдут в селе Банново Крапивинского округа. А в четверг, 29 октября, временные ограничения затронут жителей села Панфилово Ленинск-Кузнецкого округа.

Во всех четырех населенных пунктах работы продлятся с 11:00 до 17:00. В это время будут недоступны бесплатные телеканалы, входящие в пакеты "РТРС-1" и "РТРС-2".