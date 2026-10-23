Убили подростка на незаконной охоте: кузбассовцев не вернули в СИЗО – почему

Ранее, 14 октября 2026 года, Крапивинский районный суд изменил двум кузбассовцам, обвиняемым в незаконной охоте, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Ограничения будут действовать до 5 апреля 2027 года.

– Государственный обвинитель в апелляционном представлении просил об изменении решения суда первой инстанции и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого обвиняемого, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В суде пояснили, что речь идёт об обвинении в ненасильственных преступлениях средней тяжести. Согласно статье 108 УПК РФ, заключение под стражу в таких случаях не может применяться в качестве меры пресечения. Поэтому оснований для отмены решения районного суда не нашлось – кузбассовцев оставили под домашним арестом.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 31 мая 2026 года. По версии следствия, трое мужчин приехали в Крапивинский округ на охоту без разрешения. Они осматривали местность с помощью тепловизора, после чего один из них выстрелил в объект, который принял за животное. Пуля попала в голову 17-летнему подростку, который погиб на месте.

Теперь одного из мужчин обвиняют в убийстве, а остальных в незаконной охоте.