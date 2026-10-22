"Восхищена вашей стойкостью": американка прислала письмо Агафье Лыковой

Жительница США по имени Кэтрин, вдохновившись историями из интернета, решила написать таежной отшельнице Агафье Лыковой. В письме она выразила глубокое восхищение стойкостью Агафьи Карповны, пожелала ей душевных сил и крепкой веры. Несмотря на огромное расстояние, американка заверила, что поддерживает ее праведный уклад и любовь к Богу.

Об этом в своих соцсетях рассказал директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий. По штемпелю на конверте видно, что послание отправили из города Милуоки (штат Висконсин) еще 20 июля.

– Агафья Лыкова поддерживает с ним связь по спутниковому телефону и своевременно сообщает, если ей нужна помощь, – отметил директор заповедника.

Непомнящий пообещал передать теплые слова заокеанской поклонницы при следующем созвоне с отшельницей. В этом году хозяйство Агафьи Карповны помогали вести волонтеры. Об этом пишет sibnovosti.ru.