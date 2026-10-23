Сотня трупов вместо спасения: как суд наказал хозяйку ростовского зооприюта

Дело бывшей хозяйки зооприюта в Ростовской области, где голод и болезни унесли жизни более сотни животных, завершено. Как рассказал источник "КП – Ростов-на-Дону", женщине предстоит принудительное лечение.

Что на самом деле происходило у зоозащитницы, случайно выяснилось зимой 2025 года. Другая зооволонтер долго пыталась выйти на связь с владелицей приюта. Когда звонки так и остались без ответа, она отправилась к ней сама. Увиденное за забором шокировало женщину. Повсюду лежали груды мусора и тела погибших животных. Там были кошки, собаки, а также еноты, вороны и лисы. Волонтеры подсчитали, что жертвами стали больше сотни зверей и птиц.

Особенно поразило приехавших другое: на территории стояли нераспечатанные мешки дорогого корма, рядом были разбросаны вакцины. Все это у хозяйки имелось, но в ход она ничего не пускала. Лишь нескольким четвероногим удалось чудом остаться в живых, и их состояние было крайне тяжелым.

При этом ранее женщина пользовалась доверием зоозащитников. На содержание приюта она собрала более 10 миллионов рублей пожертвований.

Сразу после того, как волонтеры побывали в приюте, туда приехали полицейские. Следствие завело уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечья нескольких животных". Но за решетку подсудимая не отправится.

Исход резонансного разбирательства определили результаты комплексной судебно-психиатрической экспертизы. По словам собеседника "КП-Ростов-на-Дону", вывод специалистов оказался однозначным: у обвиняемой возникло тяжелое психическое расстройство. Суд признал, что женщина опасна и для себя, и для других людей. Источник уточнил, что ее отправят лечиться в принудительном порядке.