В Кузбассе поймали лютого нарушителя с ребёнком в машине – что он сделал

В Топках пойман особо циничный нарушитель – он не только не имел прав, но ещё и подделал номера, сообщает в пятницу ГИБДД Кузбасса.

– Инспекторы ДПС остановили Opel. При проверке документов полицейские установили, что водительского удостоверения у водителя нет, а на автомобиль установлены подложные номера, – сказали в ГАИ.

На злоумышленника составлены протоколы о езде без прав, управлении незарегистрированной машиной, установке поддельных номеров, управлении машиной с поддельными номерами, отсутствии полиса ОСАГО и нарушении правил перевозки детей.

Общий штраф может превысить 24 000 рублей. Иномарку эвакуировали на штрафстоянку.