Морозы до -13, снег и гололедица: что ждёт кузбассовцев в конце недели

Кузбассовцам в предстоящие выходные нужно готовиться к обильным снегопадам и жутким опасностям на дорогах из-за гололёда.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 23 октября, в Кемерове на улице будет –2,–4°C, днём –1,+1°C. Ожидаются снегопады и мокрые снегопады, утром на дорогах – гололедица.

В целом по Кузбассу ночью –1,–6°C, днём –3,+2°C. Прогнозируется снег, мокрый снег, который в отдельных районах будет усиливаться. На дорогах сохранится гололёд.

В субботу в ночное время –3,–8°C, местами ударят морозы до –13°C. В дневное потеплеет до –4,+1°C. В воскресенье в тёмное время суток –1,–6°C, местами до –11°C, в светлое –3,+2°C. Ветер при порывах усилится до 16-17 м/с, выпадут обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Сохранится гололедица.