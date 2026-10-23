Убийца из Нижнего Новгорода отправится за решетку за хладнокровный расстрел знакомых

Как рассказали в пресс-службе нижегородского Следкома, суд посчитал убедительными собранные доказательства и вынес вердикт 51-летнему горожанину. Мужчину признали виновным сразу по двум статьям: за лишение жизни двух человек, а также за нелегальный оборот огнестрела.

Как выяснили стражи порядка и суд, 20 сентября 2025 года осужденный находился в доме по улице Любы Шевцовой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Поругавшись с двумя знакомыми 37 и 49 лет, он достал огнестрельное оружие, расстрелял их и сбежал.

– От полученных телесных повреждений смерть потерпевших наступила на месте происшествия, – сообщили в ведомстве.

В итоге за содеянное фигурант отправится в исправительную колонию строгого режима на 17 лет, а после этого его свободу ограничат еще на 1,5 года. Об этом пишет ИА "Время Н".