Подростки выстрелили в глаз водителю автобуса во Владивостоке

Ленинский районный суд Владивостока отправил под стражу 18-летнего парня, выстрелившего из травматического пистолета в водителя автобуса. Инцидент произошёл на улице Трамвайной и закончился госпитализацией мужчины, сообщает издание "Восток – Медиа".

Тревожное сообщение о ЧП поступило в УМВД России по городу. Полицейские выяснили, что в салоне общественного транспорта вспыхнула ссора: группа подростков вела себя вызывающе и нарушала порядок. Водитель и пассажиры сделали им замечание, но молодые люди его проигнорировали.

Один из дебоширов внезапно ударил водителя. Когда пострадавший попытался догнать убегающих, один из них обернулся и выстрелил из травмата. Мужчину с травмой глаза госпитализировали.

На место оперативно выехали следователи, патрульные и бригады скорой помощи. Личности всех участников быстро установили: двух несовершеннолетних – 16 и 17 лет – доставили в отдел для разбирательства. Третий фигурант, 18-летний стрелок, попытался скрыться, но был схвачен.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Обстоятельства инцидента и мотивы подростков выясняются.