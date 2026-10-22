Кузбасские дороги стали невероятно опасными из-за снега – сколько произошло ДТП

Морозы постепенно набирают в Кузбассе обороты, трассы покрываются снегом и "кашей". Из-за этого возникла серьёзная опасность. При этом наблюдается "аномалия".
Киселёвск, ул. Ленина
По состоянию на утро четверга, 22 октября, кузбасские дороги заснежены, предупреждает ГИБДД Кузбасса.
Госинспекция показала, как выглядят трассы и городские дороги в разных уголках региона. Везде наблюдается похожая картина, а местами идёт мокрый снег, значительно ухудшая видимость.
Топкинский муниципальный округ, автодорога Р-255 "Сибирь" 230 км
Однако вопреки выросшей опасности наблюдается своеобразная "аномалия".
– С начала суток в Кузбассе зарегистрировано шесть ДТП, все – с материальным ущербом, – пояснили сайту VSE42.Ru в областной ГАИ.
Этот показатель значительно ниже обычного.
Новокузнецкий муниципальный округ, 239 километр автодороги "Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк"
Предположительно, автомобилисты, видя, какой ужас творится на асфальте, сознательно сбавляют скорость и вообще ведут себя как образцовые водители.
Прокопьевский МО, автодорога "Прокопьевск – Новокузнецк", 172 км
Тем не менее ГИБДД призывает кузбассовцев двигаться со скоростью, которая обеспечивает контроль над управлением с учётом погодных и дорожных условий, сократить манёвры, держать дистанцию и в целом быть внимательными и осторожными.