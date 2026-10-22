Авто-Мото

Кузбасские дороги стали невероятно опасными из-за снега – сколько произошло ДТП

Морозы постепенно набирают в Кузбассе обороты, трассы покрываются снегом и "кашей". Из-за этого возникла серьёзная опасность. При этом наблюдается "аномалия".

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vdmt2aWRlby5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0tMjMzMTIyNzE4JmlkPTQ1NjIzOTMwMCZoYXNoPTk4MmIzZGEyNzg0ZWJmMDgmaGQ9MyIgc3R5bGU9InBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO3RvcDowO2xlZnQ6MDt3aWR0aDoxMDAlO2hlaWdodDoxMDAlOyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiPjwvaWZyYW1lPg==

Киселёвск, ул. Ленина 

По состоянию на утро четверга, 22 октября, кузбасские дороги заснежены, предупреждает ГИБДД Кузбасса.

Госинспекция показала, как выглядят трассы и городские дороги в разных уголках региона. Везде наблюдается похожая картина, а местами идёт мокрый снег, значительно ухудшая видимость.

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vdmt2aWRlby5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0tMjMzMTIyNzE4JmlkPTQ1NjIzOTMwMSZoYXNoPTM2NjY0YThiNTJiNmU2NmMmaGQ9MyIgc3R5bGU9InBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO3RvcDowO2xlZnQ6MDt3aWR0aDoxMDAlO2hlaWdodDoxMDAlOyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiPjwvaWZyYW1lPg==

Топкинский муниципальный округ, автодорога Р-255 "Сибирь" 230 км

Однако вопреки выросшей опасности наблюдается своеобразная "аномалия".

– С начала суток в Кузбассе зарегистрировано шесть ДТП, все – с материальным ущербом, – пояснили сайту VSE42.Ru в областной ГАИ.

Этот показатель значительно ниже обычного.

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vdmt2aWRlby5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0tMjMzMTIyNzE4JmlkPTQ1NjIzOTMwMiZoYXNoPTc4ZWIyZGI2OWE4ZDRiZTcmaGQ9MyIgc3R5bGU9InBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO3RvcDowO2xlZnQ6MDt3aWR0aDoxMDAlO2hlaWdodDoxMDAlOyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiPjwvaWZyYW1lPg==

Новокузнецкий муниципальный округ, 239 километр автодороги "Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк" 

Предположительно, автомобилисты, видя, какой ужас творится на асфальте, сознательно сбавляют скорость и вообще ведут себя как образцовые водители.

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vdmt2aWRlby5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0tMjMzMTIyNzE4JmlkPTQ1NjIzOTMwMyZoYXNoPTRjODZlNzljYTk2YmRhM2QmaGQ9MyIgc3R5bGU9InBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO3RvcDowO2xlZnQ6MDt3aWR0aDoxMDAlO2hlaWdodDoxMDAlOyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiPjwvaWZyYW1lPg==

Прокопьевский МО, автодорога "Прокопьевск – Новокузнецк", 172 км

Тем не менее ГИБДД призывает кузбассовцев двигаться со скоростью, которая обеспечивает контроль над управлением с учётом погодных и дорожных условий, сократить манёвры, держать дистанцию и в целом быть внимательными и осторожными.

видео: ГИБДД Кузбасса
 Новокузнецк  аномалия  видео  ДТП  Киселевск  Кузбасс  новости кузбасса  опасность  Прокопьевск  трассы Облако тегов