Скрывал обидчика до последнего: почему кемеровский подросток молчал о драке

В Кемерове вычислили парня, который в уличной потасовке сломал нос ровеснику. Как сообщает полиция Кузбасса, летом в отдел "Южный" пришла бумага из больницы: к медикам обратился 17-летний местный житель с травмами. Вдобавок ко всему кадры драки с подростками всплыли в сети.

Сыщики разобрались: на улице Дружбы сцепились двое несовершеннолетних. Позже пострадавший дошёл до врачей, и те насчитали у него перелом костей носа. Экспертиза подтвердила – вред здоровью лёгкий.

Вот только ни парень, ни его родители в полицию не заявили. А сам он долго не выдавал обидчика, рассказывая, будто видит его впервые.

– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили второго участника драки. Им оказался 17-летний горожанин, – отметили ГУ МВД по Кузбассу.

По словам представителей ведомства, с обоими парнями и их родителями провели беседу о том, что кулаками махать не стоит. Законным представителям напомнили, чем грозит неисполнение родительских обязанностей.

Материалы по факту драки легли на стол мирового судьи. Там и решат, привлекать ли виновного по ст. 115 УК РФ – умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

В полиции также попросили не тянуть с сообщениями о правонарушениях и звонить по "02" или "102" с мобильного. Так у стражей порядка будет шанс вмешаться вовремя и наказать виновных