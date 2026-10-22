Экстремист-владелец "Яшкино" пытался отстоять репутацию - что сказал суд

Арбитражный суд Новосибирской области закрыл дело по иску Дениса Штенгелова – бывшего владельца брендов "Кириешки" и "Яшкино". Как сообщает ТАСС, предприниматель пытался отстоять деловую репутацию, но до разбирательства по существу дело так и не дошло. Информация об этом есть в картотеке дел.

Выяснилось, что в 2025 году суд забрал в доход государства имущество миллиардера, которому принадлежала группа компаний "КДВ", бренды "Кириешки", "Яшкино" и другие. Тогда же Штенгелова и его семью признали экстремистским объединением – по иску Генпрокуратуры РФ. Позже предпринимателя и его отца Николая внесли в список террористов и экстремистов.

– Прекратить производство, – цитирует ТАСС карточку дела.

Штенгелов подал иск к редакции газеты "Московский комсомолец" и ООО "Аспект" в марте 2026 года. Суд привлёк соответчиком журналиста Станислава Микрюкова. Третьими лицами в разбирательстве выступали Генеральная прокуратура РФ и прокуратура Новосибирской области.

По данным издания, в октябре 2025 года миллиардер также подавал иск в арбитраж Томской области – просил признать распространённые о нём в интернете сведения не соответствующими действительности. К делу привлекли Генпрокуратуру РФ и управление Роскомнадзора по Томской области. В апреле 2026 года суд оставил иск без рассмотрения.