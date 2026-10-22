Книги вместо капельниц: как в больницах Кузбасса помогают детям выздоравливать

В рамках региональной программы "УчимЗнаем – Кузбасс" для маленьких пациентов создают полноценную образовательную среду. Как отмечают в проекте, чтение книг стало для многих семей настоящим ритуалом. Родители, которые проводят в палатах дни и ночи, признаются, что минуты, проведенные за книгой вместе с ребенком, помогают отвлечься от тяжелых мыслей и почувствовать, что детство продолжается, несмотря на болезнь.

– Такая творческая и познавательная активность напрямую влияет на эмоциональное состояние маленьких пациентов. Положительные эмоции, увлеченность сюжетом, совместное чтение с близкими, творчество – все это снижает уровень стресса, повышает мотивацию к выздоровлению и помогает организму быстрее справляться с болезнью, – отмечают специалисты.

Сюжеты книг вдохновляют детей на творчество. Ребята лепят героев из пластилина, рисуют, мастерят собственных роботов и придумывают настольные игры.

В рамках программы для детей также запланированы познавательные мероприятия, где они смогут узнать больше о современных технологиях.

– Мы хотим, чтобы каждый ребенок, находящийся на лечении, чувствовал: жизнь не останавливается. Она полна чудес, открытий и добрых историй, – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Проект охватывает 9 площадок госпитальных школ в ведущих медицинских организациях региона. Все активности адаптированы под состояние здоровья каждого ребенка.