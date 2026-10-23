От глобальных строек к комфорту: главные тренды рынка ремонта и стройки

Как отмечают аналитики, рынок ремонта и стройки переходит от глобальных проектов к модернизации. Спрос смещается из сегмента ремонта вводимых площадей в сектор планового ремонта уже имеющейся недвижимости.

– Рынок ремонта и стройки с точки зрения потребителя переходит от глобальных проектов к модернизации. Спрос перетекает из сегмента ремонта вводимых площадей в сектор планового ремонта уже имеющейся недвижимости. По данным Авито Услуг, общий спрос на ремонтные работы за год вырос на 24%. Мы видим, что заказчики услуг фокусируются в основном не на "глобальных проектах", а на создании комфорта здесь и сейчас в уже имеющемся жилье. Как результат, наибольший рост спроса демонстрируют именно "поддерживающие" и точечные услуги. Кроме того, на рынке недвижимости постепенно растет и спрос на "вторичку". И даже, если покупатели выбирают для себя относительно новое жилье от собственника, в дальнейшем они все равно адаптируют его под себя, – комментирует Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и стройка" в Авито Услугах.

Среди точечных работ по динамике спроса лидируют ремонт полов (+62%), укладка плитки (+37%), ремонт окон (+28%), покраска стен (+25%), поклейка обоев (+8%) и перетяжка мебели (+8%).

Еще один тренд – география. Чем меньше населенный пункт, тем быстрее растут покупки для ремонта и стройки. Спрос постепенно смещается от столиц и крупных городов в сторону регионов. При этом рынок становится более профессиональным: треть продавцов на площадке – представители бизнеса.

На рынке загородной недвижимости отмечается переход от активного строительства к эксплуатации. За последние годы создан большой фонд частных домов, поэтому спрос формируют не только новые проекты, но и обслуживание уже введенных объектов.

– Спрос на товары для ремонта и стройки на Авито продолжает расти даже в период сжатия отрасли. За строительный сезон – в период с марта по сентябрь – количество сделок по продаже стройматериалов увеличилось на 7%, а оборот – на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос перетекает в плановый ремонт, а география смещается в малые города, где рост достигает 15%. Мы видим, что современный покупатель – это практичный человек, который ценит прозрачность и время. Отвечая на этот запрос и развивая B2B-сегмент, мы создаем ту самую инфраструктуру, которая помогает бизнесу находить своего клиента в любом регионе, – отметил Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Ремонт и строительство в Авито Товарах.

Так, при общем росте спроса на услуги в направлении ИЖС на 15% за год заметно вырос интерес к ремонту водосточных систем (+66%), тепловизорному обследованию дома (+59%), ремонту трещин (+54%), монтажу фасадов (+25%) и строительству террас (+15%).

По прогнозам участников конференции, в 2027 году эти тенденции продолжат развиваться. В частности, набирает популярность поиск товаров и услуг на основе рекомендаций от соседей.