"Тревожные цифры": в снегу на Байкале нашли опасную концентрацию моющих средств

Специалисты Иркутского института химии зафиксировали в снегу на Байкале опасные поверхностно-активные вещества, которые обычно содержатся в стиральных порошках и чистящих средствах. Как объяснили исследователи, снежный покров впитывает эти соединения из воздуха, а при таянии они попадают в воду. Учитывая, что зима в регионе длится несколько месяцев, это создает серьезную угрозу для уникальной экосистемы озера.

Замеры проводились в разных частях Байкала, и результаты оказались неоднородными. На юге озера концентрация вредных веществ достигала 59 мкг/л. В центральной части показатели оказались значительно ниже – максимум 0,43 мкг/л, а на севере – до 9,9 мкг/л.

– Самые тревожные цифры – в прибрежной зоне рядом с крупными населенными пунктами. Там уровень загрязнения превысил безопасную норму (10 мкг/л) более чем в пять раз, – говорится в сообщении.

По мнению ученых, основной путь попадания этих веществ в снег – атмосферный перенос. Ветер разносит частицы, и они оседают на поверхности вместе с осадками. Об этом пишет sibnovosti.ru