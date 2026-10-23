Спрос на электромобили и гибриды в Сибири вырос на 47%: что покупают чаще всего

Аналитики изучили рынок электрифицированных автомобилей с пробегом в СФО. В число лидеров по интересу покупателей вошли Toyota и Honda, также в топе оказались Nissan, Lexus и Zeekr. Средняя стоимость такого автомобиля в округе составила 2,5 млн рублей.

Самыми востребованными среди китайских моделей стали Zeekr 001 (в среднем 5,8 млн рублей), Voyah Free (4,1 млн рублей) и Qiyuan Q05 (2,1 млн рублей). Из японских машин лидируют Toyota Prius (1 млн рублей) и Honda Insight (794 тыс. рублей).

– Рынок электромобилей и гибридов с пробегом в целом по России продолжает развиваться. В третьем квартале 2026 года количество объявлений в этой категории увеличилось на 21% год к году, – отмечает Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

По сравнению с прошлым годом некоторые модели заметно подешевели. Например, BYD потерял в цене 12,9% (средняя стоимость упала до 2,1 млн рублей), Honda – 6% (до 1,1 млн рублей). Среди японских авто подешевели Honda Civic (-9,3%, до 599 тыс. рублей), Honda Fit (-6,7%, до 934 тыс. рублей) и Toyota Alphard (-4,9%, до 3,9 млн рублей).

Согласно опросу, 45% респондентов рассматривают возможность приобретения электромобиля или гибрида: 20% уже задумываются о покупке, а еще 25% допускают такой переход в будущем. Выбор на вторичном рынке расширяется как за счет известных японских моделей, так и за счет китайских производителей.