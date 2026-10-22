За день - 15 преступлений: как женщина устроила криминальный марафон по Кемерову

В Кемерове сотрудники полиции задержали женщину, которая расплатилась похищенной картой в 15 торговых точках. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть отдела полиции "Кедровка" УМВД России по г. Кемерово обратился 59-летний житель областного центра. Он рассказал, что его сожительница похитила принадлежащую ему банковскую карту и потратила с неё все деньги. Сумма ущерба составила около 12 000 рублей.

По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции.

– Ею оказалась ранее судимая за кражу 53-летняя местная жительница, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские выяснили, что злоумышленница похитила платежное средство сожителя, после чего отправилась в магазин за покупками. В супермаркетах Кедровки она приобрела продукты питания, товары для дома и средства личной гигиены.

В ведомстве отметили, что следователем отдела полиции "Кедровка" УМВД России по г. Кемерово в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.