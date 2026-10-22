Общество

Дом для спасенного стерха: в якутском зоопарке построили вольер для краснокнижной птицы

В зоопарке "Орто-Дойду" в Якутии смонтировали вольер для спасенного краснокнижного стерха по кличке Удьуор. Это не просто большая металлическая конструкция, а настоящий дом, спроектированный под нужды конкретной птицы.

Новый вольер для стерха – это не просто клетка, а продуманное жилище. Внутри есть теплая и холодная зоны, отопление, освещение и вентиляция. Стены утеплили, а металл покрыли защитными составами, которым предстоит выдержать якутские морозы и перепады влажности.

Сейчас специалисты зоопарка тестируют оборудование и проверяют, как все системы работают в разных режимах. Если испытания пройдут по плану, уже в середине ноября Удьуор переедет в новый дом.

– Добирался этот дом долго. Его изготовили на Новосибирском заводе резки металла, а затем доставили в Хангаласский улус Якутии, – говорится в сообщении.

Путь конструкции составил больше 5 000 километров через семь регионов. Теперь птице предстоит освоиться в новом жилище, которое специально подготовили к суровым условиям. Об этом пишет КП-Якутия.

Фото: magnific | wirestock
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