Дом для спасенного стерха: в якутском зоопарке построили вольер для краснокнижной птицы

Новый вольер для стерха – это не просто клетка, а продуманное жилище. Внутри есть теплая и холодная зоны, отопление, освещение и вентиляция. Стены утеплили, а металл покрыли защитными составами, которым предстоит выдержать якутские морозы и перепады влажности.



Сейчас специалисты зоопарка тестируют оборудование и проверяют, как все системы работают в разных режимах. Если испытания пройдут по плану, уже в середине ноября Удьуор переедет в новый дом.

– Добирался этот дом долго. Его изготовили на Новосибирском заводе резки металла, а затем доставили в Хангаласский улус Якутии, – говорится в сообщении.

Путь конструкции составил больше 5 000 километров через семь регионов. Теперь птице предстоит освоиться в новом жилище, которое специально подготовили к суровым условиям. Об этом пишет КП-Якутия.