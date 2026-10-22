Ещё один пожар произошёл около Шерегеша: возможны жертвы

В четверг, 22 октября, в 8:16 в МЧС поступил сигнал о пожаре в Таштаголе – горел частный дом на улице Плеханова, 11.

– По прибытии первого подразделения дом горел открытым пламенем. В 09:16 возгорание локализовано, в 09:31 открытое горение ликвидировано, – сказали в МЧС.

Тушили дом 13 человек на шести единицах техники.

Причины пожара уточняются.

В соцсетях сообщают о наличии жертв. Однако в экстренных службах эту информацию ещё уточняют.

Напомним, в ночь на четверг в Шерегеше сгорел легендарный бар. Также МЧС рассказало редакции VSE42.Ru, как часто в Кузбассе горят дома из-за печей и как это предотвратить.