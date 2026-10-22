Как отапливать дом и не сгореть заживо – жизненно важные советы кузбассовцам от МЧС

Кузбассовцы с наступлением холодов стали на регулярной основе случайно сжигать собственные дома, а иногда и погибать. Спасатели объяснили, как это предотвратить.
Кузбассовцам, которые живут в частных домах, нужно срочно проверить печное оборудование и территорию, если этого ещё не сделано, объяснил сайту VSE42.Ru начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Кузбассу Александр Захаров.
– В первую очередь рекомендуем собственникам частных домовладений начать проверку безопасности своих домовладений с территории. Своевременно произвести перед началом отопительного сезона уборку прилегающих территорий, исключить случаи наличия сухой травянистой растительности, мусора и иных горючих отходов на прилегающей территории к дому, – сказал Захаров.
Перед растопкой печи нужно тщательно осмотреть её, почистить дымоход и трубы, проверить разделку и отступку печного оборудования, проверить наличие предтопочного листа и состояние колосников печи, убрать от печи горючие материалы, исключить хранение рядом легковоспламеняющихся вещей, в том числе одежды.
Также важно помнить, что нельзя растапливать печь горючими жидкостями и оставлять печь без присмотра, уходя из дома.
Специалист советует установить в комнатах автономный пожарный извещатель, который работает на аккумуляторе или батарейке. Такое устройство стоит недорого, установить несложно, при этом оно может спасти самое ценное – жизнь.
Кардинальный способ обезопасить себя – провести в дом газ и поставить соответствующий котёл. Такое решение может значительно снизить риски. Хотя бы потому, что собственник дома заключает договор на ежегодное обслуживание оборудования, а это значительно повышает шансы заранее выявить неисправность.
Напомним, с начала холодов в Кузбассе произошло более 70 пожаров именно из-за печей, погибли несколько человек.