Как отапливать дом и не сгореть заживо – жизненно важные советы кузбассовцам от МЧС

Кузбассовцам, которые живут в частных домах, нужно срочно проверить печное оборудование и территорию, если этого ещё не сделано, объяснил сайту VSE42.Ru начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Кузбассу Александр Захаров.

– В первую очередь рекомендуем собственникам частных домовладений начать проверку безопасности своих домовладений с территории. Своевременно произвести перед началом отопительного сезона уборку прилегающих территорий, исключить случаи наличия сухой травянистой растительности, мусора и иных горючих отходов на прилегающей территории к дому, – сказал Захаров.

Перед растопкой печи нужно тщательно осмотреть её, почистить дымоход и трубы, проверить разделку и отступку печного оборудования, проверить наличие предтопочного листа и состояние колосников печи, убрать от печи горючие материалы, исключить хранение рядом легковоспламеняющихся вещей, в том числе одежды.

Также важно помнить, что нельзя растапливать печь горючими жидкостями и оставлять печь без присмотра, уходя из дома.