Дома горят каждый день: Кузбасс захлестнули пожары из-за печей – есть погибшие

В Кемеровской области со старта отопительного сезона (15 сентября) произошли многочисленные пожары по причине неисправности печного оборудования в частных домах, рассказал сайту VSE42.Ru начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Кузбассу Александр Захаров.

– С начала отопительного сезона у нас зарегистрировано 72 пожара, что на 34 пожара меньше к аналогичному периоду прошлого года. При пожарах у нас погибло, к сожалению, два человека в текущем году, – сказал Александр Захаров.

Он отмечает, что ЧП с погибшими – это разные случаи, а не двойная гибель. Также один человек в результате печных пожаров получил травмы. За тот же период прошлого года погибли трое, травмировались четверо.

В основном пожары сейчас происходят из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Непосредственно из-за электрического отопительного оборудования пожаров не было, однако жители частника перегружают сеть обогревателями, что ведёт к возгоранию.

– Активно в период наступления холодов начинают эксплуатировать электронагревательные приборы, увеличивается нагрузка на электросеть, и зачастую у кого в жилых помещениях имеется ветхая проводка, происходят короткие замыкания, что приводит к возникновению пожаров, – сказал собеседник.

С учётом того, что из-за печей произошло 72 пожара за месяц с небольшим, такие пожары возникают в среднем раз в сутки.

За минувший день в Кузбассе произошло суммарно 14 пожаров. Частный дом горел в новокузнецком селе Атаманово на улице Пионерской.

А самый резонансный пожар за последнее время – возгорание в баре-ресторане "Грелка" в Шерегеше. Заведение сгорело в ночь на 22 октября.