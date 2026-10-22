В Кемерове судят мужчину за 42 интимных преступления: подробности

Как сообщает полиция Кузбасса, следователь УМВД России по г. Кемерово завершил расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют в совершении 42 преступлений по ч. 3 ст. 242 УК РФ – незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов .

Выяснилось, что сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу получили информацию: в областном центре кемеровчанин распространяет материалы порнографического содержания.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали обвиняемого. Он стал фигурантом уголовного дела, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

По данным следствия, в июне 2023 года кемеровчанин нашёл группу в одной из социальных сетей и под псевдонимом начал распространять среди пользователей свои откровенные снимки. Изъятые материалы передали специалистам. Те провели исследования и признали их порнографическими .

В ведомстве отметили, что уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают максимальное наказание – 6 лет лишения свободы .

По словам представителей полиции, история закончилась не просто удалением постов, а вполне конкретным уголовным делом. Так что теперь кемеровчанину придётся объяснять в суде, зачем он устроил всё это под псевдонимом .