Заболел и не хочется есть ? Кузбасский врач объяснил, почему это не про слабость

Как объяснил главный токсиколог Кузбасса в своих соцсетях, нежелание есть при плохом самочувствии – это не сбой и не слабость, а заранее заложенная реакция организма. С точки зрения токсикологии и биохимии механизм полезный, и понимать его стоит, чтобы не мешать себе выздоравливать.

Выяснилось, что при попадании инфекции или токсина иммунная система выбрасывает в кровь провоспалительные цитокины – ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α. Они бьют по гипоталамусу, который отвечает за голод и насыщение. Грубо говоря, цитокины отключают аппетит, чтобы организм не тратил силы на переваривание еды, а направил их на борьбу с болезнью.

По словам токсиколога, при интоксикации – а болезнь всегда идёт с эндогенной интоксикацией – печень пашет на пределе. Пропажа аппетита тут работает как защита: не подкидывать ей лишнюю работу по обезвреживанию метаболитов пищи.

– Именно поэтому при отравлениях мы часто рекомендуем не есть, а пить воду и регидратационные растворы, – отметил токсиколог Сиворонов К.Н.

Специалист отметил, что вирусы и токсины нередко повреждают эпителий ЖКТ и вкусовые луковицы. Из-за этого еда кажется безвкусной или противной – и это тоже защита: организм обходит стороной потенциально опасные продукты.

Что делать? Не давить на себя и не есть через силу – иначе можно заработать тошноту, рвоту и дополнительную интоксикацию. Пить больше жидкости – воду, электролиты, бульон. А если аппетит всё же есть, выбирать то, что легко усваивается: бульоны, каши на воде, овощные пюре, кисломолочные продукты.

По словам токсиколога, если аппетита нет дольше 3–5 дней после того, как температура пришла в норму, или появились признаки обезвоживания – сухость во рту, редкое мочеиспускание, слабость – пора к врачу.