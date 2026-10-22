Скумбрия и минтай: Роскачество рассказало, какую рыбу выбрать в ноябре

С приходом календарной осени погода в Краснодаре заметно испортилась: на смену теплым дням пришли дожди и ощутимое похолодание. Именно в такой сезон организму особенно нужна поддержка, и одним из лучших источников полезных веществ остается рыба. В пресс-службе Роскачества объяснили, почему в условиях сырой и холодной погоды особенно выигрывают доступные скумбрия и минтай.

По рекомендации экспертов, в осенне-зимний период эти две рыбы – оптимальный выбор сразу по двум причинам: они полезны и при этом доступны по цене.

Минтай богат полноценным белком, фосфором и кальцием. Это отличный источник легкоусвояемого протеина, который поддерживает мышцы и иммунитет в период простуд. Скумбрия содержит омега-3 жирные кислоты и витамин D. Эти компоненты особенно важны с наступлением холодов, когда сокращается световой день, а организм испытывает нехватку витамина D и нуждается в поддержке сердечно-сосудистой и нервной систем.

Специалисты советуют обращать внимание на цвет: неестественно яркий оттенок может указывать на использование красителей. Поверхность у свежей рыбы должна быть чистой, без повреждений, а мясо – плотным и упругим. От продукта лучше отказаться, если у него неприятный запах, мутные глаза или липкая поверхность.

– Варка или жарка не делает испорченную рыбу безопасной, – предупреждают эксперты.

Также рекомендуется выбирать продукцию в герметичной вакуумной упаковке и внимательно проверять состав. Если рыба без добавок, в перечне ингредиентов должна быть только рыба, а у соленой – рыба и соль. Любые лишние компоненты – повод задуматься. Кроме того, необходимо смотреть на срок годности и строго соблюдать условия хранения. Об этом пишет Life.

Отдельного внимания заслуживает вопрос, где покупать рыбу. Роскачество не рекомендует приобретать ее с рук в местах стихийной торговли – возле остановок, вокзалов, у водоемов.

– В Краснодарском крае, с его близостью к морям и обилием рыбы, такая торговля процветает, но она несет реальные риски: продавцы не всегда могут подтвердить происхождение товара, не соблюдается температурный режим хранения, отсутствует ветеринарный контроль, – отмечают в ведомстве.

Похолодание в Краснодаре – повод выбирать полезное питание перед зимним периодом. Скумбрия и минтай помогут поддержать организм в сырой и холодный сезон. Главное – выбирать рыбу осознанно: проверять цвет, запах, упругость мяса и состав, отдавать предпочтение вакуумной упаковке и проверенным магазинам, а не стихийным точкам, пишет KubanPress.