Дом 1936 года и угроза жизни: как кузбассовцы отвоевали победу у чиновников в 3 инстанциях

В Мариинске суды заставили администрацию ускорить снос аварийного дома. Как сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил выводы первой и апелляционной инстанций: жить в доме 1936 года постройки небезопасно, а долгая волокита со сносом может закончиться обрушением конструкций.

Выяснилось, что ещё в сентябре 2025 года строительные эксперты установили: состояние дома в Мариинске на улице Новой небезопасно для постоянного проживания – износ здания составил 71%. В середине февраля 2026 года администрация Мариинского муниципального округа своим постановлением признала дом аварийным. Правда, срок сноса и отселения жильцов установили аж до 1 января 2031 года.

По данным суда, техническое состояние дома и его коммуникаций такого запаса времени не даёт. Дальше эксплуатировать здание нельзя – это может привести к обрушению, травмам и гибели людей. Поэтому прокурор обратился в Мариинский городской суд с требованием признать постановление администрации в части срока сноса незаконным .

В суде отметили: оценив доказательства, суд установил, что конструкции дома действительно создают реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Администрация, установив срок до 2031 года, нарушила не только жилищные права собственников, но и их право на жизнь – люди всё это время живут в состоянии опасности внезапного обрушения. В итоге столь долгий срок признали незаконным и обязали администрацию сократить его на 4 года – до 1 января 2027 года.

– Не согласившись с таким решением, орган местного самоуправления обжаловал его в апелляционную, а затем и в кассационную судебную инстанцию, – отметили в Мариинском городском суде.

В жалобе утверждали, что срок, определённый судом, неразумный, а выводы об опасности не основаны на материалах дела. По мнению администрации, время до 2031 года нужно, чтобы собственники сами приняли меры к сносу и распорядились имуществом, а жильцы при желании могут попросить жильё манёвренного фонда.

Однако судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, изучив материалы дела, оставила решение нижестоящих судов без изменения. В кассационном определении суд резюмировал: выводы о необходимости изменить срок отселения обоснованны – обрушение несущих конструкций создаёт повышенную опасность для жизни и здоровья граждан.