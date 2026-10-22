Чиновник с подчинённой в Кузбассе заработали на бумажках и попали под статью

В Кузбассе задержали двоих муниципальных служащих – директора и бывшего начальника отдела одного учреждения. Их подозревают в мошенничестве. Как сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области – Кузбассу, речь идёт о трёх эпизодах по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2024 году руководитель заключил со своей подчинённой договоры – не как с сотрудницей, а как с физическим лицом. По бумагам она должна была разработать план отопления муниципалитета на определённый период. Вот только эти работы и так входили в её обязанности. То есть делать их можно было своими силами, без лишних трат.

– Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Как уточняет прокуратура Кемеровской области – Кузбасса, речь шла о разработке топливно-энергетического баланса Мысковского городского округа и актуализации схемы теплоснабжения. Именно эти договоры и заинтересовали надзорное ведомство.

Выяснилось, что на оплату работ ушло свыше 600 тыс. рублей. Следователь задержал обоих. Дома и в рабочих кабинетах обвиняемых прошли обыски – забрали документы и вещи, которые нужны следствию. Оперативно помогают сотрудники УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

В ведомстве также пояснили, что суд по ходатайству следствия отправил фигурантов под стражу. По словам представителей прокуратуры, расследование на контроле города. А в Следкоме добавили: работа продолжается – следователи выясняют обстоятельства и собирают доказательства.