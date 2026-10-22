"Водяная бомба" на 4 литра: кузбасские врачи разрядили живот пациентки

В Новокузнецке 46-летняя женщина долго ломала голову, почему у неё растёт живот. Спорт и диеты не помогали – результат оставался прежним. Как рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, разгадка нашлась только после того, как она обратилась к врачам.

Обследование показало объёмное образование в правом яичнике. В гинекологическом отделении №1 пациентку дообследовали и стали готовить к операции. Опухоль убрали эндоскопическим доступом – то есть без большого разреза. Внутри оказалось 4 литра содержимого .

Выяснилось, что гистология подтвердила: образование доброкачественное, муцинозная цистаденома.

– На пятые сутки пациентку выписали из стационара. Чувствует себя удовлетворительно, – отметил глава Минздрава Андрей Тарасов.

По словам министра, врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова сработали аккуратно – обошлись эндоскопией. А сама история – хороший повод задуматься: то, что кажется лишним весом или возрастным изменением, иногда оказывается совсем другим.

Андрей Тарасов напомнил женщинам: диспансеризация помогает вовремя заметить то, что легко списать на усталость или возраст. За безобидным симптомом порой скрывается проблема, с которой лучше не тянуть. Обследоваться стоит обязательно.