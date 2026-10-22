ЧП на станции Кузбасса: прокуратура Сибири проверяет столкновение

В Новокузнецке разбираются в ночном происшествии на железной дороге. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, сегодня около 3 часов ночи по местному времени на станции Новокузнецк Западно-Сибирской железной дороги во время маневровых работ столкнулись два пустых пассажирских вагона. Один из них сошёл с рельсов .

– Причины и обстоятельства события устанавливаются. Восстановительные работы завершены, – отметили в Западно-Сибирской Транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Проверяют, как соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта .

По словам представителей прокуратуры, пока рано говорить о том, что именно привело к столкновению. Сначала нужно разобраться в обстоятельствах, а уже потом делать выводы .