В Кузбассе достроили важный объект – будет качать по 3 600 кубометров в сутки

В пгт Промышленная досрочно сданы очистные канализационные системы, сообщает 21 октября областная администрация. По контракту срок окончания был 30 октября.

В состав комплекса вошли станция очистки сточных вод производительностью 3 600 кубометров в сутки, сливная станция, административно-бытовое здание, блок технологических ёмкостей, канализационная и водонапорная насосные станции, резервуары для сточных вод и пожаротушения, склад материалов и реагентов.



К системе водоотведения можно будет переключить многоквартирные и частные дома, в которых живут 2 650 человек, а также предприятия. Впервые смогут подключиться пять многоквартирных домов и 42 частных дома, у которых ранее такой возможности не было.

В будущем новые очистные могут обеспечить водоотведение для 11 МКД микрорайона Южный-2, школы на 550 мест и детского сада на 250 мест.