Женщину в Кузбассе задержали силовики за попытку купить креветки по дешёвке

В Прокопьевске силовики задержали 31-летнюю женщину, которая незаконно снижала стоимость креветок, сообщает в среду Росгвардия.
Дама заявилась в гипермаркет на проспекте Строителей и стала ловко орудовать пальчиками. Однако это заметил охранник, он и вызвал оперативников.
– По предварительной информации, посетительница переклеивала ценники на упаковках с креветками, заменяя их этикетками с более низкой ценой. Ранее она действовала аналогичным образом, – сказали во вневедомственной охране.
Блюстители порядка задержали хитрую женщину. Магазин оценил ущерб в тысячу рублей. Креветочную аферистку передали полиции.