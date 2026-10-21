Происшествия

Женщину в Кузбассе задержали силовики за попытку купить креветки по дешёвке

Жительница придумала лайфхак, как экономить на дорогих морепродуктах, и поплатилась.

В Прокопьевске силовики задержали 31-летнюю женщину, которая незаконно снижала стоимость креветок, сообщает в среду Росгвардия.

Дама заявилась в гипермаркет на проспекте Строителей и стала ловко орудовать пальчиками. Однако это заметил охранник, он и вызвал оперативников.

– По предварительной информации, посетительница переклеивала ценники на упаковках с креветками, заменяя их этикетками с более низкой ценой. Ранее она действовала аналогичным образом, – сказали во вневедомственной охране.

Блюстители порядка задержали хитрую женщину. Магазин оценил ущерб в тысячу рублей. Креветочную аферистку передали полиции.

Фото: VSE42.Ru
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