60 млн тонн - это мало: губернатор Кузбасса назвал проблему экспорта угля

Кузбассу приходится думать, как вывозить уголь дальше. Как сообщает Министерство угольной промышленности Кузбасса, на Российской энергетической неделе губернатор Илья Середюк озвучил проблему, которая может больно ударить по отрасли. Если логистика и цены останутся на прежнем уровне, поставки из Кузбасса рискуют сузиться до 2 тысяч километров вокруг региона. В этих границах реально продать лишь 60 млн тонн – а добывается в разы больше .

– Для решения проблемы предложены два новых транспортных коридора, – отметили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

Первый – железная дорога из Новокузнецка в китайский Урумчи через Таштагол и Республику Алтай. Её длина – около 1,5 тысячи километров. Для сравнения: до портов Владивостока сегодня приходится везти порядка 5 тысяч километров .

Второй вариант – водный маршрут: от Юрги по Томи, дальше на Обь и до арктического порта Сабетта. По оценке губернатора, по этому направлению можно будет ежегодно отправлять до 11 млн тонн угля. А обратно – везти сжиженный газ, нефть и горно-шахтное оборудование .

Выяснилось, что оба проекта пока только прорабатываются. Железная ветка потребует серьёзных вложений и решения проблем со сложным рельефом Алтая и особо охраняемыми территориями. Водный путь ограничен сезоном навигации .

По словам представителей министерства, при всех сложностях это реальные альтернативы. Они помогут снизить зависимость от загруженного Восточного полигона и сохранить экспортный потенциал кузбасского угля. Осталось понять, насколько быстро эти планы удастся превратить в рельсы и причалы .