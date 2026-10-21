Убивший школьниц бизнесмен из Екатеринбурга получил новую статью

По данным двух источников, знакомых с ситуацией, Андрей Шевнин передал порядка 1,5 миллиона рублей своему лучшему другу Вячеславу Николаеву. Тот, по версии следствия, обещал бизнесмену "помощь" в СИЗО, а также гарантировал прекращение уголовного дела о подкупе свидетеля, которому были переданы 500 тысяч рублей.



В отношении самого Николаева возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ленинский районный суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 ноября.

– Вячеслав Николаев – близкий друг Андрея Шевнина. Еще в начале следствия, когда он находился в СИЗО № 4 Ирбита, тот обещал ему "помощь", чтобы не было проблем за решеткой. А потом стал предлагать услуги "решалы". Но, конечно, не мог повлиять на следствие. Именно поэтому его действия квалифицировали как мошенничество, – отмечает один из источников "КП-Екатеринбург".

В окружении бизнесмена считают, что это стало следствием признания вины и досудебного соглашения. Официально данная информация не подтверждена.



Сам Шевнин был задержан в октябре 2024 года. По версии следствия, в 1994 году он вместе с дядей и другом юности расправился с двумя 13-летними девочками. Изнасилование и убийство произошло в квартире на улице Начдива Васильева. Тела подруг вывезли к Чусовскому озеру, где изрезали и подожгли. Останки были найдены на следующее утро рыбаками.



В начале 2026 года следствию стало известно о подкупе ключевого свидетеля. Женщина, дружившая в детстве с убитыми девочками, получила 500 тысяч рублей от подруги Шевнина. Обвинение в подкупе свидетелей тогда предъявили не только самому бизнесмену, его сыну и подруге, но и двум адвокатам. Именно это дело за полтора миллиона и обещал прекратить Николаев.



Также напомним, что вечером 19 мая в аварии разбилась супруга бизнесмена Наталья Шевнина: ее мотоцикл столкнулся с автомобилем местного адвоката. Спустя сутки женщина умерла в реанимации. Экспертиза позже установила, что она не могла избежать столкновения. В отношении второго участника ДТП возбудили уголовное дело.