В Кузбассе запустили ферму, которая напоит регион

В Промышленновском округе заработала молочная ферма, которая сразу вошла в число самых крупных в Кузбассе. Об этом рассказали областные власти в своих соцсетях. Площадка в Окунево, по их словам, стала ещё одним подтверждением того, что с инвесторами в регионе умеют договариваться и запускать новые производства .

В проект вложено около 10 миллиардов рублей – деньги вкладывает компания "Родная земля". Отдача тоже серьёзная: ферма будет давать 45 тысяч тонн молока в год, а это 16% всего кузбасского объёма.

– Уже завезли 1350 нетелей, постепенно поголовье увеличат до семи тысяч, – отметил глава региона Илья Середюк.

Отмечается, что смысл проекта не только в рабочих местах – их здесь появится 250 – и не только в налогах в бюджет. Главное, что жители региона получат местную продукцию нормального качества и по цене, которая не будет прыгать .