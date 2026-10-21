Жалоба на соседей обернулась "сюрпризом": что вскрылось на опасной пасеке в Кузбассе

В селе Сарбала Калтанского городского округа пасеку проверили после жалобы соседа. Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, 12 октября 2026 года в ведомство поступило обращение гражданина. Он рассказал, что ульи стоят слишком близко к соседнему земельному участку .

Чтобы проверить эти доводы, 15 октября инспектор управления провёл контрольно-надзорное мероприятие – в форме наблюдения, без взаимодействия с владельцем пасеки. И на месте выяснились вещи, которые к соседскому спору уже не относились .

По данным ведомства, пасека в Сарбале оказалась не зарегистрирована, а паспорта пасеки у неё нет.

– Вследствие этого пчёлы не маркированы и не учтены в компоненте "Хорриот" ФГИС "ВетИС", – отметили в Россельхознадзоре.

Проще говоря, пчёлы есть, а в документах их как будто нет .

Также в ведомстве пояснили, что 16 октября 2026 года собственнику пасеки объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь ему нужно привести хозяйство в порядок: подать заявление на государственную регистрацию пасеки, чтобы сведения о ней внесли во ФГИС "ВетИС" (компонент "Цербер"), а также провести маркировку и учёт пчёл по действующему ветеринарному законодательству .