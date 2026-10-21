Угольный босс в Кузбассе попал под статью: шахтёрам не платил, а начальству выписывал премии на 400 млн

В Кузбассе генеральному директору угледобывающей компании предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Как сообщает СК России по Кемеровской области – Кузбассу, речь идёт о невыплате заработной платы, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств, за счёт которых должны взыскиваться налоги. Последнее – в особо крупном размере .

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2026 года руководитель коммерческой организации не выплатил зарплату работникам – хотя финансовая возможность у него была. В итоге долг перед людьми превысил 650 млн рублей. При этом обвиняемый нашёл деньги на другое: премии сотрудникам на руководящих должностях составили свыше 400 млн рублей. По версии следствия, именно так он и злоупотребил полномочиями .

Выяснилось, что кроме этого фигурант скрыл денежные средства на сумму свыше 13,5 млн рублей. Это те деньги, за счёт которых должны были взыскиваться налоги и другие обязательные платежи .

– Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, – отметили в Следкоме РФ.

А на имущество фигуранта и самой организации уже наложили арест – на сумму свыше 300 млн рублей .