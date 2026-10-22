Котельная-робот и "умные" трубы: в Кузбассе модернизируют коммунальную систему перед зимой

Компания обеспечивает электроэнергией, теплом и водой жителей девяти муниципалитетов Кузбасса. К новому отопительному сезону подготовили 175 котельных.

В селе Усманка вместо устаревшей угольной котельной установили котельную-робота – блочно-модульный комплекс с автоматическим управлением. С сентября он обеспечивает теплом 30 жилых домов, школу, ФАП, Дом культуры и администрацию. Новое оборудование автоматически регулирует подачу топлива и контролирует работу системы. По данным компании, мощность котельной увеличилась в полтора раза, а суточный расход угля сократился с 8,4 до 5,2 тонны. Это уже 24-я автоматизированная котельная СКЭК в округе, построенная взамен устаревшей.

Масштабную реконструкцию провели и на котельной КСК в Ленинске-Кузнецком. Здесь заменили котёл № 4, который проработал 54 года. В ходе работ обновили основные элементы котла, установили современную горелку и систему подачи топлива, а также автоматику для контроля температуры, давления и тяги. Ранее на объекте отремонтировали второй и третий котлы, модернизировали систему управления и насосное оборудование. В результате, по информации СКЭК, резерв мощности котельной увеличился на 40%. Она обеспечивает теплом и горячей водой почти 15 тысяч жителей.