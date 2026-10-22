Котельная-робот и "умные" трубы: в Кузбассе модернизируют коммунальную систему перед зимой

В Кузбассе продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2026–2027 годов. В рамках модернизации обновляют котельное оборудование, заменяют изношенные теплосети и устанавливают станции очистки воды. По данным СКЭК, в этом году в развитие коммунальной системы региона вложили более 2 млрд рублей.
Компания обеспечивает электроэнергией, теплом и водой жителей девяти муниципалитетов Кузбасса. К новому отопительному сезону подготовили 175 котельных.
В селе Усманка вместо устаревшей угольной котельной установили котельную-робота – блочно-модульный комплекс с автоматическим управлением. С сентября он обеспечивает теплом 30 жилых домов, школу, ФАП, Дом культуры и администрацию. Новое оборудование автоматически регулирует подачу топлива и контролирует работу системы. По данным компании, мощность котельной увеличилась в полтора раза, а суточный расход угля сократился с 8,4 до 5,2 тонны. Это уже 24-я автоматизированная котельная СКЭК в округе, построенная взамен устаревшей.
Масштабную реконструкцию провели и на котельной КСК в Ленинске-Кузнецком. Здесь заменили котёл № 4, который проработал 54 года. В ходе работ обновили основные элементы котла, установили современную горелку и систему подачи топлива, а также автоматику для контроля температуры, давления и тяги. Ранее на объекте отремонтировали второй и третий котлы, модернизировали систему управления и насосное оборудование. В результате, по информации СКЭК, резерв мощности котельной увеличился на 40%. Она обеспечивает теплом и горячей водой почти 15 тысяч жителей.
В Берёзовском специалисты "Берёзовских коммунальных систем" завершают обновление 17 проблемных участков теплотрасс, выявленных при гидравлических испытаниях. На заключительном участке заменяют 460 метров труб. После завершения работ более 6 тысяч жителей, две школы, Дом культуры и пожарная часть будут получать тепло и горячую воду по обновлённой сети.
Вместо стальных труб, прослуживших более 20 лет, устанавливают "умные" трубы – предизолированные конструкции с защитным покрытием. В них предусмотрены сигнальные провода, позволяющие обнаруживать попадание влаги в изоляцию и определять место возможного повреждения. Это должно упростить поиск неисправностей и сократить сроки ремонта. Диаметр труб также увеличили – с 273 до 325 мм. Всего за год в городах присутствия СКЭК обновила 4,7 км теплосетей.
Работы ведут и в системе водоснабжения. В селе Пашково Яшкинского округа монтируют вторую станцию химической очистки воды. На ней установят шесть фильтров с сорбентами, а производительность составит 100 кубометров в сутки. После запуска станция должна обеспечить нормативное качество воды более чем в 100 домовладениях, где живут около 500 человек. В компании рассчитывают, что новая станция позволит обеспечить очищенной водой всех жителей села.
По данным СКЭК, в течение года в Яшкинском и Яйском округах планируют открыть 12 станций очистки воды. Модернизация коммунальных объектов продолжается в рамках подготовки региона к зиме.