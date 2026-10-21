Почему в Кузбассе дорожает топливо - ответ властей

В Кузбассе ответили на вопрос о росте цен на бензин. В чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка, подписчик поинтересовался, почему стоимость топлива не перестаёт расти. По его словам, до сентября цену ещё как-то держали, а сейчас она "растёт как на дрожжах". Кузбассовец также отметил, что ответ соответствующих структур на эту тему неутешительный – якобы у нас цена дешевле, чем у других .

– В условиях рыночного ценообразования независимые операторы самостоятельно принимают решения о повышении цен по причине того, что у них отсутствует собственное производство, а топливо поступает с оптового рынка, – отметили в Минпромторге Кузбасса.

По данным ведомства, крупные операторы АЗС, у которых есть собственное производство топлива, сдерживают рост розничных цен. Им это удаётся за счёт объёмов оптовой торговли и федеральных мер поддержки. Так что ситуация на заправках зависит от того, к кому именно вы заехали .

Выяснилось, что рост цен заметили не только автомобилисты, но и власти. Повышение стоимости действительно есть. Однако, по словам представителей Минпромторга, речь идёт в первую очередь о независимых операторах, а не о крупных сетях .

В ведомстве отметили, что рыночная цена складывается из нескольких составляющих – и опт здесь играет не последнюю роль. Пока одни держат цены за счёт своего топлива и поддержки, другим приходится поднимать стоимость, чтобы не уйти в минус .