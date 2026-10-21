Кузбасская компания приняла на работу бывшего сотрудника МВД и попала под статью

В Кузбассе одного начальника из железнодорожного предприятия заставили раскошелиться. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в Тайге прокуроры проверяли, как на месте соблюдают антикоррупционные правила – и наткнулись на интересное .

Выяснилось, что на предприятие взяли человека, который раньше служил в органах внутренних дел. По закону после такого трудоустройства нужно было в течение 10 дней сообщить об этом на его прежнюю службу. Но тот, кто отвечал за кадры, просто промолчал .

По данным прокуратуры, уведомление так и не ушло. А это уже нарушение – причём не только по Трудовому кодексу, но и по закону "О противодействии коррупции" .

В ведомстве отметили, что после прокурорской проверки виновного привлекли к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ – за то, что бывшего госслужащего взяли на работу и не сообщили куда следует. Наказание – штраф в 20 тыс. рублей .

По словам представителей прокуратуры, история закончилась не выговором, а вполне конкретным счётом.

Напомним, в Кузбассе уже была похожая история: компания взяла на работу экс-силовика и промолчала – за что и поплатилась.