Сказала «хорошо» - осталась без 2 млн: как новокузнечанку развели по телефону

В Новокузнецке 87-летняя женщина стала жертвой обмана и лишилась более 2 млн рублей. Как сообщает ГУ МВД по Кузбассу, пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции "Центральный" и рассказала, что её обманули .

Выяснилось, что в конце сентября женщине позвонила незнакомка. Она представилась работником пенсионного фонда и пригласила пенсионерку на приём для перерасчёта пенсии. Чтобы выписать талон на её имя, собеседница попросила данные СНИЛС. Городчанка передала сведения – и вскоре ответила на звонок второй участницы преступной схемы .

По данным полиции, вторая незнакомка представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она убедила пожилую собеседницу, будто её данные попали в руки аферистов и теперь преступники переводят деньги пенсионерки на счета террористов. Злоумышленница сообщила, что личные накопления новокузнечанки необходимо передать для "декларирования".

Следуя указаниям собеседницы, женщина упаковала банкноты в подарочные пакеты и дважды передавала деньги курьерам. Те называли кодовые слова "хорошо" и "астра".

– Взамен ей выдали фальшивый документ о "декларации" наличных средств, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве также пояснили, что спустя несколько дней пенсионерка так и не дождалась обратной связи от собеседников. После безуспешных попыток дозвониться она обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемых. Следователем отдела полиции "Центральный" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы .