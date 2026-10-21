"Заморозит"? Синоптики рассказали, когда в Ростовской области упадет температура

Жителям Ростовской области стоит готовиться к переменчивой погоде. По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе заметно похолодает, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

До вечера 21 октября местами пройдет дождь. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью от семи до 12 метров в секунду. Днем ожидается относительно прохладная погода: столбики термометров покажут от +13 до +22 градусов.

– На следующий день в Ростовской области по-прежнему будут идти дожди, – отмечают синоптики.

22 октября ветер сохранит прежнюю скорость, однако днем возможны порывы до 14 метров в секунду. В ночь на 22-е температура опустится до +3…+13 градусов, а днем поднимется до +13…+18.

Ночью 23 октября в регионе снова пройдет дождь, но уже днем осадки прекратятся. Ветер не изменит ни скорости, ни направления, а температура воздуха составит от 0 до +19 градусов. Об этом пишет Rostov Gazeta.